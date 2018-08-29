Эффект бумеранга. Пьяный избил привязанного у магазина пса и получил по заслугам

Хозяин, выйдя на улицу, не обнаружил четвероногого друга и вернулся посмотреть по камерам, что произошло.

В Краснодарском крае местный житель в состоянии алкогольного опьянения избил пса, которого хозяин оставил возле магазина. Об этом сообщает паблик "Мэш".

По данным паблика, мужчина в подпитии вышел из магазина, схватил за шкирку белого пса, оттащил в сторону и стал избивать, ударив об отъезжающий автомобиль. Хозяин, выйдя на улицу, своей собаки не обнаружил и вернулся посмотреть, что произошло, по камерам видеонаблюдения.

После просмотра записи собачник набросился с кулаками на живодёра. Потом пьяный мужчина пошёл разбираться с администратором, показавшим записи, но снова был бит хозяином пса.

Отмечается, что с собакой всё хорошо, хозяин уже нашёл её.