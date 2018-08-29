В НАТО оценили российскую эскадру у берегов Сирии

НАТО наблюдает увеличение числа российских кораблей в Средиземном море у берегов Сирии, заявила газете Haaretz официальный представитель альянса Оана Лунгеску.
По её словам, российский флот направил в Средиземное море "значительные морские силы", в том числе "несколько кораблей, оснащённых новыми крылатыми ракетами".
— Мы не будем строить предположений о намерениях российского флота, но важно то, чтобы все силы в регионе проявляли сдержанность, — добавила Лунгеску.
Ранее в СМИ появилась информация, что Министерство обороны РФ разворачивает в Средиземном море мощную группировку боевых кораблей. Она включает в себя десять кораблей Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени