Эксперты рассказали, в какой кабачковой икре обнаружили нитраты

Продукт проверили по двум показателям: массовой доле сухих веществ и содержанию вредного соединения.

Экспертный центр Союза потребителей "Росконтроль" провёл исследование кабачковой икры, опубликовав его результаты на официальном сайте.

В рамках исследования специалисты изучили кабачковую икру шести марок: "Дядя Ваня", "Верес", "Скатерть-самобранка", Bonduelle Expert, "Пиканта" и "Вкусвилл".

Икру проверили по двум основным показателям: массовой доле сухих веществ и содержанию нитратов.

Согласно действующим стандартам, в икре должно быть не меньше 19% кабачков, и пять из шести образцов соответствуют им. Только в икре "Верес" массовая доля сухих веществ оказалась 18,6%.

— Так как данный продукт готовится из овощей, в лаборатории проверили содержание пестицидов, микотоксина патулина и нитратов. Пестициды и микотоксин патулина обнаружены не были, однако с нитратами ситуация обстоит по-другому, — отмечается в исследовании.

По нынешним правилам, предельно допустимое содержание нитратов в кабачках и продуктах из них — 400 мг на килограмм. Нитраты опасны тем, что в организме превращаются в нитриты, а те снижают переносимость кровью кислорода.

Только в кабачковой икре "Скатерть-самобранка" содержание нитратов соответствует норме — 317 мг на килограмм. В остальных марках обнаружено сильное превышение.

Исследователи резюмировали, что к покупке можно рекомендовать только "Скатерть-самобранку", "незначительные изъяны в консистенции и цвете" которой не сильно влияют на вкусовые качества.