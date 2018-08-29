В Екатеринбурге накрыли банду трансвеститов-наркоторговцев

Банда трансвеститов, которые торговали наркотиками, задержана в Екатеринбурге. Об этом рассказал вице-президент фонда "Город без наркотиков" Тимофей Жуков на своей страничке во "ВКонтакте".

По его словам, на распространение психотропных веществ пожаловался местный житель. Один из добровольцев решил проверить эту информацию и отправился к наркодилеру за товаром. После того как покупатель получил вещество, сотрудники полиции и фонда ворвались в квартиру к продавцу, где, помимо него, находились его подельники. Задержанный представился Василием, он был одет в женскую одежду, впрочем, как и его друзья.

В результате обыска в квартире нашли 30 грамм мефедрона. Как выяснилось, все участники банды работали артистами в клубе FAME, где и распространяли наркотики. На данный момент против них возбуждено уголовное дело.