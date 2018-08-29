Восстание машин. В Перми автомобиль без водителя въехал в толпу пешеходов

При инциденте пострадал 16-летний молодой человек, нога которого оказалась под машиной.

В Перми автомобиль без водителя выехал на проезжую часть и влетел в толпу пешеходов. Об этом сообщает сайт "Pro город Пермь".

По данным издания, 61-летняя женщина-водитель припарковала транспортное средство и не поставила его на стояночный тормоз, после чего ушла по своим делам.

Оставленная без присмотра машина покатилась под уклон, выехала на дорогу и врезалась в толпу пешеходов, ожидающих зелёного сигнала светофора.

В результате произошедшего пострадал 16-летний молодой человек, нога которого оказалась под машиной.