По подсчётам экспертов, в 2017 году работающие за рубежом украинцы перечислили в страну 10 миллиардов долларов.

Украинский политолог Александр Дудчак прокомментировал отказ чешских властей принимать африканских беженцев из-за наплыва трудовых мигрантов из Незалежной. По словам эксперта, это больше свидетельствует о проблемах Украины, а не Старого света: отток работоспособного населения в Европу лишает страну всякого будущего.

В эфире НСН политолог подчеркнул, что в 2017 году работающие за рубежом украинцы перечислили в страну 10 миллиардов долларов, что, между прочим, больше, чем инвестиции и кредиты от международных организаций. Но и этот ручеек, по словам Дудчака, будет таять, потому что люди переезжают семьями и никому уже перечислять ничего не будут.

— Вот это серьёзнейшая проблема для Украины. А говорить о том, что экспорт рабочей силы Украины — это такое достижение, а также приводить другие аргументы в пользу миграции можно только от имени оккупационной власти. С точки зрения тех, кто хотел бы видеть Украину нормальным процветающим государством, это, мягко говоря, не правильно. Украина лишается своего будущего. Впрочем, это закономерный результат четырёх с половиной лет власти Майдана, — заключил он.

Стоит отметить, что в Чехии большинство нелегальных мигрантов являются украинцами. Всего в текущем году в этой стране задержали 2376 нелегалов, из них 342 человека — граждане Незалежной.