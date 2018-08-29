Лавров призвал ликвидировать террористический "гнойник" в сирийском Идлибе

Министр иностранных дел отмечает, что в этой провинции остался последний крупный очаг боевиков.

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал ликвидировать террористический "гнойник", который сформировался в сирийском Идлибе. Об этом он сказал на пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром.

Лавров отмечает, что в Идлибе остался последний крупный оплот террористов. Боевики пытаются удерживать местное население в качестве живого щита и подмять под себя незаконные формирования, уже готовые к переговорам с Дамаском, пояснил министр.

— Так что со всех точек зрения этот гнойник необходимо ликвидировать, — подытожил Лавров.

Министр заявил о необходимости операции против боевиков, минимизировав при этом риски для мирного населения.