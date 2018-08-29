Задушили тросом в лесу. Двое жителей Кирова осуждены за похищение и убийство

Один из злоумышленников ошибочно был уверен, что потерпевший изнасиловал его сестру.

Житель Кировской области, который был признан виновным в похищении человека и его убийстве, осуждён на 18 лет тюрьмы, его сообщник — на 7 лет, сообщает региональное СУ СКР.

По информации следователей, 22 мая прошлого года в лесу в Слободском районе было найдено тело 24-летнего молодого человека с признаками насильственной смерти. Было установлено, что вечером 21 мая к погибшему приехали его знакомые, один из которых ошибочно считал, что тот изнасиловал его сестру.

В ходе ссоры гости избили парня, после чего вытащили на улицу и отвезли в лес в багажнике. Там 21-летний осуждённый задушил потерпевшего буксировочным тросом, после чего молодые люди покинули место происшествия. Позже их задержали.

— Один осуждённый признан виновным в незаконном проникновении в жилище, похищении человека группой лиц по предварительному сговору и убийстве, ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на год. Второй признан виновным в незаконном проникновении в жилище и похищении человека группой лиц по предварительному сговору, ему назначено 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, — сообщает СК.

Приговор уже вступил в законную силу.