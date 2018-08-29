Полиция задержала вымогателей 500 тысяч евро у предпринимателя в Крыму

Злоумышленники похитили мужчину, отобрали у него деньги и, угрожая, потребовали ещё.

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России вмсте с коллегами из Сочи и Крыма, а также ФСБ России и Росгвардии задержали подозреваемых в совершении разбойного нападения на предпринимателя. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, в марте этого года в Алуште неизвестные, угрожая оружием, посадили мужчину в авто и увезли в неизвестном направлении. Они его избили и потребовали два миллиона триста тысяч рублей. После этого потребовали ещё 500 тысяч евро, после чего отпустили его для сбора нужной суммы.

После этого было возбуждено уголовное дело за разбой. Вскоре правоохранители задержали четверых человек, которые были в Сочи и Московской области. Их возраст — от 38 до 50 лет.

— В ходе обысков по местам жительства подозреваемых обнаружены и изъяты травматический пистолет с двумя магазинами и патронами к нему, мобильные телефоны, сим-карты, рация и маска, а также ювелирные изделия, похищенные у потерпевшего, — отметила Ирина Волк.

Всех подозреваемых взяли под стражу.