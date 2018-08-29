МИД Китая прокомментировал сообщения о строительстве военной базы в Афганистане

Сообщения о строительстве Китаем военной тренировочной базы на востоке Афганистана не соответствуют действительности. Об этом заявила представитель МИД КНР Хуа Чуньин в ходе брифинга.

Ранее издание South China Morning Post, ссылаясь на осведомлённые источники, сообщило, что Пекин начал строить тренировочную базу для военных Афганистана. Отмечалось, что этот проект поможет Кабулу бороться с терроризмом.

— Эти сообщения не соответствуют действительности, — заявила представитель ведомства.