Украина запретила импортировать цементный клинкер из России

Такое решение было принято для того, чтобы защитить интересы национальной экономической безопасности и интересов украинских производителей цемента.

Кабмин Украины запретил ввозить на территорию Незалежной цементный клинкер, произведённый в России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли украинского государства.

Такое решение было принято правительством страны для того, чтобы защитить интересы национальной экономической безопасности и интересов украинских производителей цемента.

В ведомстве отметили, что про результатам 2017 года зафиксирован рост импорта смеси почти вдвое по сравнению с 2016 годом.

На Украине также выразили надежду, что такое решение приведёт к сокращению зависимости экономики страны от импорта и нарастит объёмы собственного производства.