В Пермском крае мужчина изнасиловал жену, пока она истекала кровью

Как отмечают следователи, в момент совершения преступления супруг находится в состоянии алкогольного опьянения.

Житель Большесосновского района Пермского края изрезал свою жену, а потом изнасиловал, когда она истекала кровью. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, 54-летний мужчина совершил 18 апреля преступление, будучи в алкогольном опьянении. От полученных травм его жена скончалась в больнице через несколько дней.

В отношении него было заведено уголовное дело, и теперь, согласно приговору суда, он сядет на 12 лет.