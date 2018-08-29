Когда уже пожила "для себя". 57-летняя звезда "Убить Билла" впервые вышла замуж

Избранником роковой блондинки стал 72-летний канадский рокер Нил Янг. Кстати, для него этот брак уже третий.

Голливудская актриса Дэрил Ханна, известная по роли одноглазой убийцы в культовом фильме "Убить Билла", впервые пошла под венец. Избранником 57-летней звезды стал рокер Нил Янг. О свадьбе стало известно из соцсетей, когда друзья начали поздравлять Дэрил и Нила и желать молодожёнам счастья.

Neil Young and Daryl Hannah got married? So say their pals on social media. https://t.co/Q2Ylu55M8a (Photo: Getty Images) pic.twitter.com/ZOby06aBK8 — USA TODAY (@USATODAY) 29 августа 2018 г.

Но если для роковой блондинки этот брак стал первым, то для 72-летнего Янга — уже третьим. Кстати, вторую свою супругу он бросил именно из-за романа с Дэрил Ханной.

Публикация от Daryl Hannah (@dhlovelife) 23 Дек 2016 в 10:34 PST

Впрочем, сама знаменитость хоть и не была замужем, но имела несколько головокружительных романов. Среди избранников актрисы, между прочим, был сам Джон Кеннеди — младший, за которого она едва не вышла замуж. Кроме того, за роковой красавицей ухаживал и Доди Аль-Файед, правда, ещё до того, как у него начался роман с принцессой Дианой.

Отметим, на счету Дэрил Ханны роли в таких фильмах, как "Спеши любить", "Уолл-стрит", "Стальные магнолии" и "Исповедь невидимки".