"Газпром" направил ответ по иску "Нафтогаза"

Российская корпорация "Газпром" направила ответ по иску "Нафтогаза Украины" в арбитраже Стокгольма по пересмотру тарифа на транзит газа. Об этом говорится в отчёте "Газпрома" по Международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) за первое полугодие текущего года.

— "Газпром" подал ответ на просьбу об арбитраже 14 августа 2018 года. Процессуальный график в настоящее время не составлен, — говорится в документе.

Напомним, в июле "Нафтогаз" подал иск против "Газпрома" в арбитраж Стокгольма. Украинская компания потребовала пересмотреть тарифы на транзит газа с марта 2018 года, эти требования она оценила в 11,58 миллиарда долларов.