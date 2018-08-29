Немецкий партнёр "Северного потока — 2" не видит повода для выхода из проекта

В компании убеждены в целесообразности газопровода для Германии и всей Европы с точки зрения энергополитики.

В пресс-службе немецкой компании Uniper заявили, что в настоящее время у них нет повода для выхода из проекта газопровода "Северный поток — 2". Сообщение приводит RT.

— На данный момент мы не видим повода для выхода из проекта, а поэтому вопрос сейчас и не стоит на нашей повестке дня, — говорится в сообщении.

Как отметил руководитель компании Клаус Шефер, Uniper придерживается обязательств по проекту и убеждена в целесообразности его для Германии и всей Европы с точки зрения энергополитики "в свете сокращения производства природного газа в Европе".

По словам Шефера, проект сейчас "независим от актуального развития событий", в связи с чем можно утверждать, что он будет реализован.

Глава компании при этом выразил обеспокоенность "санкционной спиралью в мировой политике".

Напомним, ранее замгендиректора немецкой компании Uniper заявил, что партнёр "Газпрома" по "Северному потоку — 2" в случае ввода санкций США готов выйти из проекта.