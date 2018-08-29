В Москве рабочие облили младенца горячим мазутом

Капли маслянистой жидкости обожгли ножку полугодовалой девочки. Впрочем, конфликт удалось разрешить мирным путём.

Инцидент произошёл 28 августа. Москвичка с коляской, в которой находился ребёнок, выходила из торгового центра. В этот момент несколько капель мазута упали с крыши и попали на ножку девочки. Мать незамедлительно вызвала скорую помощь, которая зафиксировала у ребенка ожог, сообщает сайт "Московского комсомольца".

Родители малышки написали заявление в полицию. Но руководство, которое отвечало за ремонт крыши, решило уладить всё мирным путём и выплатило пострадавшим компенсацию в размере 15 тысяч рублей, после чего отец ребёнка отозвал заявление.