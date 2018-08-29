Кадыров назвал предложенный Путиным вариант пенсионной реформы оптимальным

Глава Чечни считает важным тот факт, что президент обратился к нации напрямую, несмотря на непопулярность и болезненность вопроса.

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал изменения пенсионного законодательства, которые были предложены президентом Владимиром Путиным во время видеообращения к нации. По словам руководителя региона, эти меры действительно являются вынужденными, но вместе с тем они позволят избежать кризиса из-за нехватки средств в пенсионном фонде.

— Мы решительно поддерживаем предложенные Владимиром Владимировичем меры, понимая, что он глубоко изучил все варианты и предлагает народу самый оптимальный из них, — написал Кадыров в своём канале в "Телеграме".

Глава Чечни считает особенно важным тот факт, что президент обратился к россиянам напрямую.

— Нужно сказать, что вопрос непопулярный, болезненный. Именно поэтому заслуживает глубокого уважения прямой и честный разговор Владимира Владимировича с нацией, — подчеркнул политик. — Он чётко осознаёт, что разные оппозиционные силы постараются в политических целях воспользоваться ситуацией, но это характерно для любой страны.

Как уже сообщал Лайф, в своём обращении Владимир Путин предложил, чтобы пенсионный возраст для женщин, как и для мужчин, повышался на 5 лет, а не на 8 лет, как прописано в законопроекте правительства. Таким образом, пенсионный возраст для женщин должен будет составить 60 лет, для мужчин — 65 лет.