США подали иск в ВТО против России из-за пошлин на импорт товаров

США направили запрос во Всемирную торговую организацию (ВТО) на проведение консультаций с Россией по поводу введения пошлин на импорт ряда американских товаров. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление организации.
Примечательно, что запрос консультаций — это первый шаг в процедуре подачи иска в рамках ВТО.
Напомним, 5 августа вступили в силу пошлины России в отношении ряда американских товаров, введённые в ответ на ограничения поставок алюминия и стали со стороны США.
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