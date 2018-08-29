США подали иск в ВТО против России из-за пошлин на импорт товаров

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США подали иск в ВТО против России из-за пошлин на импорт товаров

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Фото: © Flickr/Chuck Coker

Американская сторона указывает, что Москва не применяет пошлины для той же продукции из других стран — членов организации.

США направили запрос во Всемирную торговую организацию (ВТО) на проведение консультаций с Россией по поводу введения пошлин на импорт ряда американских товаров. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление организации.

Примечательно, что запрос консультаций — это первый шаг в процедуре подачи иска в рамках ВТО.

Напомним, 5 августа вступили в силу пошлины России в отношении ряда американских товаров, введённые в ответ на ограничения поставок алюминия и стали со стороны США.

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