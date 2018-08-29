Живой ковёр. В Якутии выпал дождь из клопов

В Амгинском районе Якутии накануне прошёл дождь из клопов. Об этом сообщила пресс-служба регионального Министерства экологии.

В районную инспекцию охраны природы 28 августа поступили данные о том, что на территории населённого пункта Алтанский наслег найдены в огромных количествах неизвестные насекомые. Экологи направили образцы на исследование в Институт биопроблем криолитозоны СО РАН в Якутске.

В институте сообщили, что это клопы-гребляки из семейства Corixidae. По словам исследователей, раньше в Амгинском районе и Центральной Якутии периодически наблюдались случаи "кориксидных дождей".

— В 1917–1920 годах регистрировались случаи, когда множество кориксид ночью летели на свет и падали на землю как дождь. Этот редчайший случай повторился ещё в конце лета 1994 года в селе Амга. Примерно в то же время люди видели миллионы кориксид в шести км от посёлка, — сообщили учёные.

По словам специалистов, сейчас у этих насекомых проходит сезон миграции, для людей они опасности не несут.