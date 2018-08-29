В НЛМК подтвердили, что вице-президент компании трагически погиб в центре Москвы

Бруно Чарльз Де Куман насмерть разбился, выпав из окна того самого "Дома на набережной".

В Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК) подтвердили Лайфу, что вице-президент компании Бруно Чарльз Де Куман трагически погиб в центре Москвы.

— С прискорбием подтверждаем, что сегодня в Москве трагически погиб вице-президент по исследованиям и разработкам Группы НЛМК Бруно Чарльз Де Куман, — говорится в комментарии компании.

В НЛМК шокированы смертью топ-менеджера. В компании также выражают соболезнования родным и близким вице-президента комбината.

Ранее сообщалось, что Бруно Чарльз Де Куман разбился, выпав из окна девятого этажа дома на улице Серафимовича, более известного как "Дом на набережной".