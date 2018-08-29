Лавров ответил на слова Порошенко о разрыве дружбы с Россией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на заявление президента Украины Петра Порошенко о намерении Киева разорвать договор о дружбе с Москвой.
По мнению главы МИД, решение Порошенко преждевременно.
— Намерений высказывается слишком много — там были намерения и дипломатические отношения разорвать, были намерения прекратить транспортное сообщение с Россией. Давайте дождёмся, когда какое-то дело будет сделано, — заявил Лавров.
При этом министр предположил, что чем ближе украинские выборы в марте следующего года, тем больше будет таких высказываний.
Ранее Порошенко заявил, что ждёт от украинского МИД пакет документов для начала разрыва дружбы между Россией и Украиной.
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