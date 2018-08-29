Голикова рассказала, как можно наказать работодателя за увольнение перед пенсией

По её словам, введение административной или уголовной ответственности нужно обсуждать с работодателями и профсоюзами.

Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила свой вариант наказания работодателей за увольнение в предпенсионном возрасте.

Так, по её словам, это может быть штраф до 200 тысяч рублей или зарплата за 18 месяцев, как это говорится в статье за необоснованное увольнение женщины по мотивам беременности.

Как ранее сообщил президент России Владимир Путин в своём обращении к нации, есть необходимость ввести административную или уголовную ответственность за увольнение сотрудников предпенсионного возраста. Голикова при этом отметила, что это нужно обсуждать с работодателями и профсоюзами.

Добавим, что увеличение пенсионного возраста повысит размер пенсии и сбалансирует рынок труда.