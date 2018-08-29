Генпрокуратура: Дочь бывшего главы УФМС Чечни объявлена в международный розыск

В Генпрокуратуре РФ рассказали, что арестованная в Турции дочь бывшего главы УФМС Чечни Седа Дудуркаева подозревается в участии в незаконном вооружённом формировании. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя ведомства Александра Куренного, Генпрокуратура РФ направит запрос о её выдаче России.

— Дудуркаева объявлена по каналам Интерпола в международный розыск с целью ареста и выдачи для привлечения к уголовной ответственности, — отмечается в сообщении.

По его словам, пока официальных данных о задержании Дудуркаевой из компетентных органов зарубежных государств не поступало.