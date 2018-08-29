Юбилейный. 57-летний Эдди Мёрфи станет отцом в десятый раз

Американский комедийный актёр, обладатель "Золотого глобуса" Эдди Мёрфи станет отцом в десятый раз. Об этом сообщает портал TMZ.

Ребёнок Мёрфи и его девушки, 39-летней Пейдж Батчер, должен появиться на свет в декабре. Это будет второй ребёнок для женщины и десятый для 57-летнего артиста. У пары уже есть дочь Иззи — ей два года.

Мёрфи впервые обзавёлся ребёнком в 1989 году. Тогда его экс-спутница Полетт Макнили родила сына Эрика. В 1990-м у его другой девушки, Тамары Худ, родился сын Кристиан. Кроме того, у Мёрфи пять детей от бывшей супруги Николь Митчелл, а также дочь от участницы группы Spice Girls Мелани Браун.

Эдди Мёрфи известен по кинокартинам "Поменяться местами", "Полицейский из Беверли-Хиллз", "Чокнутый профессор", "Доктор Дулиттл", "Золотой ребёнок", а также по мультфильму "Шрек" (озвучка Осла). Кроме того, артист увлекается музыкой и периодически выпускает альбомы.