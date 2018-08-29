Порвал руку. Лев напал на дрессировщика в Большом московском цирке

Зверя удалось спугнуть и отогнать от участника фестиваля "Идол-2018" при помощи вылитого ведра воды.

В Большом московском цирке лев напал на дрессировщика Алексея Макаренко. Об этом сообщил директор учреждения и заслуженный артист страны Эдгард Запашный.

Публикация от Эдгард Запашный (@zapashny.ru) 29 Авг 2018 в 4:19 PDT

— Инцидент произошёл 27 августа в Большом московском цирке в конце репетиции, когда хищники уже покидали манеж, — рассказывает Запашный. — По правилам техники безопасности животных уводят из манежа по одному и в определенном порядке.

Но один из львов решил напасть на своего собрата, что вовремя заметили ассистенты артиста. Однако царь зверей пришёл в ярость и напал на дрессировщика Алексея Макаренко.

— Но, к счастью, травмировал его не сильно: порвал руку. Врачи заверили, что на данный момент здоровью дрессировщика ничего не угрожает, — пояснил представитель цирковой династии.

Запашный пояснил, что лев напал на участника предстоящего Всемирного циркового фестиваля "Идол-2018".

Как уже сообщал Лайф, в начале августа Запашный сам чуть не стал обедом зверя: на него напала одна из его подопечных тигриц.