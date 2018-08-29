В Кемерове мужчина убил возлюбленного сестры из-за квартиры

Трагедия произошла в Рудническом районе города в минувший вторник. И всё из-за нежелания подозреваемого делить жилплощадь с чужим человеком.

Брат избил сожителя своей сестры за то, что тот претендовал на их квартиру, об этом сообщил СУ СК по Кемеровской области. По данным следствия, мужчины распивали спиртные напитки во дворе дома. В ходе этого застолья зашёл разговор о жилплощади, и, как выяснилось, возлюбленный сестры тоже претендовал на квартиру. Из-за этого между выпивавшими развязалась потасовка.

Злоумышленник начал бить мужчину кулаками по голове, отчего тот потерял сознание и упал. После этого преступник попытался сбежать, но его схватил проезжающий мимо наряд полиции. Пострадавшему вызвали скорую помощь, однако он скончался.

В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело.