"В стиле Путина". Песков назвал смелым поступком обращение по пенсионной реформе

Он отметил, что российский лидер подробно и понятно объяснил, почему преобразования в данной сфере нужны именно сейчас.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал смелым поступком обращение российского лидера на тему пенсионной реформы.

— Президент принял решение выступить с этим обращением. Это смелый поступок. В стиле Путина, в стиле убеждений Путина. Он принял решение обратиться напрямую к людям, — отметил пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, российский лидер подробно и понятно объяснил, почему преобразования в данной сфере нужны именно сейчас, притом что тема пенсионных реформ всегда была и остаётся во всех странах мира резонансной и дискуссионной.

— Он объяснил от А до Я все причины, по которым необходимы эти самые изменения. Конечно же, сама инициатива принадлежит правительству, потому что именно правительство выполняло те самые начальные расчёты, где принимались во внимание демографические факторы, факторы "двойной ямы", экономические. Наверное, президент впервые назвал цифру ежесуточных расходов на пенсии в нашей стране. Весьма впечатляюще, — подчеркнул Песков.

Он добавил, что будучи главой страны, человеком, за которого проголосовало подавляющее большинство граждан, "Путин никогда не уходил от ответственности и в наиболее ответственные моменты выходил и делал ответственные заявления".

Предложения президента по изменению пенсионной системы внесут в Госдуму в кратчайшие сроки.