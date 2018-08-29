Песков заявил об отсутствии предпосылок для улучшения отношений РФ и Украины

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что двусторонние отношения с Украиной находятся в той стадии, когда их сложно испортить.
— Двусторонние отношения в кризисе, и нет предпосылок для улучшения. Но даже в условиях кризиса двусторонних отношений было бы неразумно принимать шаги, которые нанесут ущерб народам двух стран, — отметил Песков.
Он также напомнил, что российская сторона никогда не являлась сторонницей ухудшения отношений. При этом Песков подчеркнул, что Россия всегда была противницей и оппонентом действий украинского руководства в отношении юго-востока собственной страны.
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