Песков о колебаниях курса рубля: Это естественный рыночный процесс

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Песков о колебаниях курса рубля: Это естественный рыночный процесс

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Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал изменчивость курса рубля естественным рыночным процессом.

— Рыночные процессы — вы знаете, что происходит и ослабление рубля, а потом может наступать коррекция. Собственно, это то, что эту волатильность мы наблюдаем в последние дни, — ответил Песков на вопрос журналистов, не беспокоит ли Кремль изменчивость курса рубля.

Как ранее сообщал Лайф, сегодня рубль отыграл снижение, зафиксированное утром, и начал расти к доллару и евро на фоне обращения президента России Владимира Путина.

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