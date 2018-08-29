Песков о колебаниях курса рубля: Это естественный рыночный процесс

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал изменчивость курса рубля естественным рыночным процессом.

— Рыночные процессы — вы знаете, что происходит и ослабление рубля, а потом может наступать коррекция. Собственно, это то, что эту волатильность мы наблюдаем в последние дни, — ответил Песков на вопрос журналистов, не беспокоит ли Кремль изменчивость курса рубля.

Как ранее сообщал Лайф, сегодня рубль отыграл снижение, зафиксированное утром, и начал расти к доллару и евро на фоне обращения президента России Владимира Путина.