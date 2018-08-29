Песков направил кабмину вопрос о затратах на пенсионную реформу

Реализация предложений президента по пенсионной системе находится в ведении правительства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать заявление главы Минфина Антона Силуанова о необходимости выделения дополнительных средств на проведение пенсионной реформы. Представитель Кремля направил этот вопрос правительству.

— Это вопрос правительства. Но Силуанов же ответил на этот вопрос в своём заявлении, — подчеркнул Песков.

Ранее Силуанов заявил, что предложения президента Владимира Путина о смягчении некоторых положений пенсионной реформы потребуют дополнительных расходов из бюджета в размере 500 миллиардов рублей за шесть лет.

Как уже сообщал Лайф, в своём обращении президент предложил, чтобы пенсионный возраст для женщин, как и для мужчин, повышался на 5 лет, а не на 8, как прописано в законопроекте правительства. Таким образом, пенсионный возраст для женщин должен будет составить 60 лет, для мужчин — 65 лет. Предложения президента по изменению пенсионной системы внесут в Госдуму в кратчайшие сроки.