Песков: Москва найдёт контраргументы на иск США в ВТО

В Кремле считают, что американские власти реализовали своё законное право, хотя в целом ситуация отнюдь не выглядит нормальной.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал запрос США во Всемирную торговую организацию на проведение консультаций с Россией по поводу введения пошлин на импорт ряда американских товаров. Примечательно, что запрос консультаций — это первый шаг в процедуре подачи иска в рамках ВТО.

Он отметил, что в Кремле не считают эту ситуацию нормальной, но, с другой стороны, подача такого иска — это законное право американских властей. Так или иначе, Москва будет использовать серьёзные контраргументы в этом споре.

— Безусловно, Россия здесь будет использовать всю широкую палитру контраргументов, — заверил Песков.

Напомним, 5 августа вступили в силу пошлины России в отношении ряда американских товаров, введённые в ответ на ограничения поставок алюминия и стали со стороны США.