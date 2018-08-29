Песков: Москва найдёт контраргументы на иск США в ВТО

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал запрос США во Всемирную торговую организацию на проведение консультаций с Россией по поводу введения пошлин на импорт ряда американских товаров. Примечательно, что запрос консультаций — это первый шаг в процедуре подачи иска в рамках ВТО.
Он отметил, что в Кремле не считают эту ситуацию нормальной, но, с другой стороны, подача такого иска — это законное право американских властей. Так или иначе, Москва будет использовать серьёзные контраргументы в этом споре.
— Безусловно, Россия здесь будет использовать всю широкую палитру контраргументов, — заверил Песков.
Напомним, 5 августа вступили в силу пошлины России в отношении ряда американских товаров, введённые в ответ на ограничения поставок алюминия и стали со стороны США.
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