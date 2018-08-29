Песков заявил, что обращение к нации является личной инициативой Путина

По его словам, глава государства имел такую потребность, чтобы объяснить людям те причины, которыми руководствовалось правительство.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обращение к нации по поводу пенсионной реформы является личной инициативой президента РФ Владимира Путина.

— Президент имел такую потребность объяснить людям те причины, которыми руководствовалось правительство. Рассказать, почему нельзя было дальше медлить с этими преобразованиями, — говорит Песков.

Он добавил, что потребность заключалась также в том, чтобы выразить своё несогласие относительно ряда параметров, а также "предложить определённые модальности", чтобы смягчить последствия тех людей, которые вступают в пенсионный возраст в период преобразований.

Напомним, что Путин сегодня, 29 августа, выступил с обращением к нации, в котором подробно изложил своё мнение об изменениях в пенсионном законодательстве.

Добавим, что увеличение пенсионного возраста повысит размер пенсии и сбалансирует рынок труда.