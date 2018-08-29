Путин в четверг встретится с губернатором Подмосковья

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Путин в четверг встретится с губернатором Подмосковья

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Фото: Сайт Кремля

Российский президент Владимир Путин завтра встретится с главой Подмосковья Андреем Воробьёвым. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

— На завтра у президента запланирован ряд рабочих встреч, одна из них будет с главой Подмосковья Воробьёвым, — сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля добавил, что таким образом Владимир Путин продолжает общение с главами регионов и исполняющими обязанности губернатора.

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