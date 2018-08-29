У Пескова нет данных о продлении полномочий главы СКР Бастрыкина

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У Пескова нет данных о продлении полномочий главы СКР Бастрыкина

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Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не владеет информацией о продлении полномочий руководителя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

— Я не видел соответствующего документа, так что не могу сказать. Мне нужно узнать. Сейчас я не располагаю такой информацией, — ответил Песков, на соответствующий вопрос.

Напомним, 27 августа Александру Бастрыкину исполнилось 65 лет. Он возглавляет Следственный комитет России с 2007 года.

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