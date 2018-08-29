Житель Воронежской области пришёл в гости к подруге и зарезал её мать

Житель Боброва Воронежской области зарезал мать своей подруги. Об этом сообщает региональное управление СК России.

По данным следствия, в момент инцидента девушки не было дома. 21-летнего молодого человека в квартиру пустила её мама и попросила подождать.

Войдя в дом, парень без причины достал нож и нанёс несколько ударов 42-летней женщине, а затем скрылся. Потерпевшая успела набрать дочери и рассказать о случившемся. Прибывшая на место бригада скорой помощи доставила женщину в больницу, где от полученных травм она скончалась.

Подозреваемого задержали. По факту убийства возбуждено уголовное дело.