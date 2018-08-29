Для пенсионерки из Саратова знакомство в кафе обернулось изнасилованием

Новый знакомый — на 16 лет моложе — предложил проводить женщину до дома. Та согласилась, но вскоре об этом пожалела.

Инцидент произошёл под Саратовом в ночь на 26 августа. 55-летняя жительница города Маркса вместе с приятельницами познакомилась в кафе с компанией мужчин. Вечер проходил в дружеской атмосфере. В итоге один из новых знакомых предложил пенсионерке проводить её до дома. Время было поздним, мужчина производил приятное впечатление, поэтому женщина согласилась.

Пенсионерка осознала свою ошибку, лишь когда у неё не получилось распрощаться с кавалером на пороге своего жилища.

— 39-летний гость ударил хозяйку дома рукой по голове, пригрозил убить, а также совершил насильственные действия сексуального характера, — сообщает пресс-служба СКР по региону.

После преступления насильник ушёл из квартиры, а жертва позвонила в полицию.

Злоумышленника задержали по горячим следам. В отношении него завели уголовное дело. Следователи назначили судебно-медицинскую, биологическую и дактилоскопическую экспертизы. На данный момент подозреваемый арестован по решению суда.