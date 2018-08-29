Вы ещё кипятите? В Сети высмеяли Порошенко за визит к "русской" украинской семье

Украинский лидер пришёл к женщине, чтобы убедиться, что "украинский газ идёт с рабочим давлением" в дома жителей Авдеевки.

Пользователи "Фейсбука" высмеяли президента Украины Петра Порошенко, который посетил квартиру одной из жительниц Авдеевки в Донецкой области. Ролик был опубликован на странице президента в соцсети. Об этом сообщает URA.RU.

Порошенко пришёл к женщине, чтобы убедиться, что "украинский газ идёт с рабочим давлением" в дома горожан. Порошенко назвал их "истинными украинцами", которые, "невзирая на попытки российских захватчиков обречь людей на холодную смерть, отказались от добровольной эвакуации".

Но на кадрах ролика можно увидеть, что на холодильнике в доме в Авдеевке висят магнит с российским триколором и фото ребёнка в фуражке с надписью "Тихоокеанский флот".

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