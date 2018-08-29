Солист "Руки вверх" рассказал, как прошла его операция

Ранее сообщалось, что для поддержания здоровья Жуков постоянно должен носить с собой специальный аппарат.

Солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков заявил, что его операция прошла успешно, сообщает "Дни.ру". Он также поблагодарил врачей и поклонников.

— Я уже нахожусь в палате, встаю, передвигаюсь, чувствую себя очень хорошо и позитивно! Хочу сказать огромное спасибо моим хирургам, докторам, медсёстрам, всей стране, всем вам за поддержку и переживания, за 8 тысяч чистосердечных комментариев, за десятки тысяч молитв и добрых слов, — отметил Жуков.

Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov) 29 Авг 2018 в 6:15 PDT

Певец рассказал, что ему предстоит реабилитация. Он также выразил надежду, что скоро сможет порадовать поклонников своим творчеством. Он пообещал постараться записать видео в ближайшие дни.

Ранее Лайф сообщал, что солист группы "Руки вверх" обратился к медикам из-за проблем со здоровьем. Кумир сотен тысяч подростков 90-х рассказал, что для поддержания здоровья сейчас он постоянно должен носить с собой аппарат, от которого тянется трубка и скрывается под футболкой, на животе.