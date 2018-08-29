Суд на два месяца арестовал мужчину по делу о гибели 14-летней в Москве

Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца мужчину, который, предположительно, виновен в гибели 14-летней девочки. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря суда Ольгу Мышелову.

Под стражей он будет находиться до 27 октября.

Как сообщалось ранее, мужчина вынес тело девочки из подъезда, положил на землю, а затем вернулся домой. По данному факту СУ СК РФ по столице возбудило уголовное дело. В ходе обысков в квартире подозреваемого нашли несколько флаконов геля-лубриканта, женское бельё, следы крови и шприц с иглой.

Отмечалось, что 14-летней девочке мужчина мог подсыпать клофелин, но при этом он не желал ей смерти — просто не рассчитал дозу вещества.