Умерла член Первого отряда женщин-космонавтов Татьяна Кузнецова

Эта женщина прошла путь от простого секретаря-стенографиста до подполковника ВВС и вместе с Терешковой готовилась одной из первых покорить космос.

О кончине космонавта-испытателя Татьяны Кузнецовой сообщила в среду пресс-служба Центра подготовки космонавтов (ЦПК). Причины смерти не сообщаются, дата и место похорон будут известны позднее.

— Руководство Центра подготовки космонавтов, летчики-космонавты СССР и РФ, жители Звёздного городка выражают глубокие соболезнования родным и близким Татьяны Дмитриевны. Светлая память о ней навсегда останется в сердцах друзей и товарищей по службе, — говорится в сообщении ЦПК.

Татьяне Кузнецовой было 77 лет. В 1962 году она проходила подготовку в первом женском отряде космонавтов вместе с Валентиной Терешковой и была самым молодым человеком, когда-либо выбранным правительственной программой для космических полетов. Отбор в группу был жёстким, как и тренировки. В полёт хотели отправить целый экипаж представительниц слабого пола, правда, от этой идеи всё же решили отказаться, а мечту о небе исполнила только Терешкова.