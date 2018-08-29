В Египте перевернулся автобус с туристами из Казахстана, есть пострадавшие

Автобус с 22 туристами из Казахстана перевернулся на дороге Хургада — Каир в Египте. Об этом сообщает пресс-служба МИД Казахстана.
— В результате ДТП двое граждан Казахстана с различными ушибами и травмами были госпитализированы в больницу населённого пункта Рас-Гариб, где им оказали первую медицинскую помощь, — приводит РИА "Новости" слова представителя ведомства Айбека Смадиярова.
Обстоятельства аварии выясняются. Ситуация находится на контроле Посольства Казахстана в Египте.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени