Режиссёр Вуди Аллен впервые за 50 лет сделает паузу в карьере

Эксперты связали такое решение с обвинениями со стороны приёмной дочери Дилан Фэрроу в сексуальных домогательствах.

Режиссёр Вуди Аллен впервые за несколько десятилетий намерен сделать паузу в кинематографии. Об этом сообщает портал Page Six.

Эксперты связали такое решение 82-летнего Аллена с обвинениями со стороны приёмной дочери Дилан Фэрроу в сексуальных домогательствах. Сам режиссёр никогда не представал перед судом, но из-за публикаций в СМИ его репутация подпортилась.

Инсайдеры отмечают, что компания Amazon хочет разорвать заключённый в 2016 году с режиссёром контракт на три из четырёх фильмов.

"Дождливый день в Нью-Йорке" — 48-й фильм Аллена должен выйти на Amazon до конца года. Вероятнее всего, следующий фильм режиссёр начнёт снимать в 2020 году, но ему ещё предстоит найти спонсоров. Отметим, что первой работой Аллена в кино стал фильм "Что нового, киска?" (1965).