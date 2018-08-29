В Марий Эл мужчину будут судить за изнасилование собственной матери

Следователи звениговского отдела управления СКР по Республике Марий Эл завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя, которого обвиняют в изнасиловании своей матери.
По данным следствия, 14 июня он пришёл в родную деревню после освобождения из колонии. Он отбывал срок за причинение тяжкого вреда здоровью.
— В ночь на 15 июня он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, желая удовлетворить свои сексуальные потребности, с целью сломления сопротивления ударил 62-летнюю мать кулаком по лицу, нанёс удар кочергой по уху и изнасиловал, — отмечается в сообщении.
Правоохранители назначили ряд экспертиз, среди которых и судебно-психиатрическая, допросили свидетелей. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд.
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