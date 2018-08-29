В Марий Эл мужчину будут судить за изнасилование собственной матери

Как сообщается, местный житель освободился из тюрьмы, после чего приехал в родную деревню.

Следователи звениговского отдела управления СКР по Республике Марий Эл завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя, которого обвиняют в изнасиловании своей матери.

По данным следствия, 14 июня он пришёл в родную деревню после освобождения из колонии. Он отбывал срок за причинение тяжкого вреда здоровью.

— В ночь на 15 июня он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, желая удовлетворить свои сексуальные потребности, с целью сломления сопротивления ударил 62-летнюю мать кулаком по лицу, нанёс удар кочергой по уху и изнасиловал, — отмечается в сообщении.

Правоохранители назначили ряд экспертиз, среди которых и судебно-психиатрическая, допросили свидетелей. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд.