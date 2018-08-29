СК проверяет информацию о пытках жителя Карачаево-Черкесии в полиции

Врачи выявили у потерпевшего рану на правой кисти, которая могла образоваться "из-за взаимодействия с проводником тока".

Следователи в Карачаево-Черкесской Республике проверяют данные о якобы имевших место пытках электричеством мужчины за отказ сотрудничать с полицией. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

— Как следует из заявления потерпевшего, сотрудники полиции центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по СКФО склоняли его к сотрудничеству, а когда он отказался, стали пытать электрическим током, — отмечается в сообщении.

Пресс-служба СК отмечает, что врачи выявили у потерпевшего рану на правой кисти, которая могла образоваться "из-за взаимодействия с проводником тока", а также раны на затылке и левом глазу.

СК проводит проверку по данному факту, разыскиваются свидетели, ведутся оперативные мероприятия.