Игрок "Хаддерсфилда" забил гол в свои ворота с центра поля

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Игрок "Хаддерсфилда" забил гол в свои ворота с центра поля

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Полузащитник английского клуба "Хаддерсфилд Таун" Жуниньо Бакуно забил автогол в матче против "Сток Сити" в рамках Кубка лиги.

Уже в добавленное время, когда счёт был 1:0 в пользу "Сток Сити", Бакуно пытался прервать навесную передачу соперника. Однако после удара голландца мяч влетел прямо в ворота "Хаддерсфилда".

В итоге "Сток Сити" победил со счётом 2:0.

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