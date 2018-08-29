Игрок "Хаддерсфилда" забил гол в свои ворота с центра поля

Полузащитник английского клуба "Хаддерсфилд Таун" Жуниньо Бакуно забил автогол в матче против "Сток Сити" в рамках Кубка лиги.
What an absolute worries on an own goal by Bacuna! #stkhud #stokecity pic.twitter.com/yqD7kiaKhh— ⚽️ Phil Robinson ®⚽️ (@Philrj20) 28 августа 2018 г.
Уже в добавленное время, когда счёт был 1:0 в пользу "Сток Сити", Бакуно пытался прервать навесную передачу соперника. Однако после удара голландца мяч влетел прямо в ворота "Хаддерсфилда".
В итоге "Сток Сити" победил со счётом 2:0.
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