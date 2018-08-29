СК проверяет обстоятельства гибели вице-президента НЛМК

Столичный главк СКР проводит доследственную проверку по факту гибели вице-президента Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Бруно Чарльза Де Кумана. Эту информацию журналистам подтвердила представитель ведомства Юлия Иванова.

— 28 августа 2018 года местные жители обнаружили тело 61-летнего мужчины вблизи жилого дома, расположенного по улице Серафимовича в городе Москве, с повреждениями, характерными для падения с высоты. От полученных травм последний скончался на месте происшествия, — информирует пресс-служба ведомства. — В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, Бруно Чарльз Де Куман разбился, выпав из окна девятого этажа знаменитого Дома на набережной в Москве. В НЛМК заявили, что шокированы новостью о гибели топ-менеджера.