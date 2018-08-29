В болоте под Новгородом нашли американский истребитель времён ВОВ

Читайте также

В болоте под Новгородом нашли американский истребитель времён ВОВ

4516
Сообщается, что внутри воздушного судна были найдены останки советского лётчика.

Новгородские поисковики обнаружили в болоте разбившийся американский истребитель времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на официальной странице поисковой экспедиции "Долина" во "ВКонтакте".

Как сообщается, истребитель был доставлен в СССР по ленд-лизу. Внутри воздушного судна были найдены останки советского лётчика.

Судно ушло в болото примерно на 4,5 метра. Пилотом оказался старший сержант Геннадий Васильевич Шичков 1921 года рождения. Он пропал без вести 5 марта 1943 года. Сообщается, что поисковики нашли сводную сестру погибшего.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×