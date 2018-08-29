В болоте под Новгородом нашли американский истребитель времён ВОВ

Новгородские поисковики обнаружили в болоте разбившийся американский истребитель времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на официальной странице поисковой экспедиции "Долина" во "ВКонтакте".
Как сообщается, истребитель был доставлен в СССР по ленд-лизу. Внутри воздушного судна были найдены останки советского лётчика.
Судно ушло в болото примерно на 4,5 метра. Пилотом оказался старший сержант Геннадий Васильевич Шичков 1921 года рождения. Он пропал без вести 5 марта 1943 года. Сообщается, что поисковики нашли сводную сестру погибшего.
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