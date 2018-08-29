Фура со сладостями пропала по пути в Мурманск

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Фура со сладостями пропала по пути в Мурманск

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Фото: © Flickr / Leonard Towers

Машина была наполнена кондитерскими изделиями общей стоимостью 2 миллиона рублей.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства исчезновения фуры со сладостями. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О пропаже автомобиля заявил индивидуальный предприниматель. По его словам, машина следовала по маршруту Москва — Мурманск, однако до места назначения так и не доехала. Связь с водителем была потеряна.

На данный момент выясняются обстоятельства случившегося и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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