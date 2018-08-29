Полный живот гноя. Под Волгоградом молодая мать чуть не погибла после родов

Родственники подняли панику, когда у роженицы стала подниматься температура и сильно заболел шов.

Жительница города Волжского Волгоградской области Гульнара К. считает, что врачи в роддоме, которые делали её сестре Нургули кесарево сечение, занесли в организм инфекцию. Об этом сообщает портал "Блокнот Волгоград".

Ребёнок родился 16 августа. Девочку назвали Анисой, она появилась на свет с весом 3480 г и ростом 53 см. Сейчас новорождённая растёт в разлуке с мамой и находится под опекой тёти.

По словам родственников, Нургули пошла рожать с абсолютно здоровыми анализами.

— Роды прошли не очень хорошо. Рожать увезли под утро, и только к 16:50 сделали кесарево, мы этого не ожидали, ведь никаких предпосылок врачи не выявили. На третьи сутки после родов у сестры стал болеть живот. По словам Нургули, врачи сказали, что это норма. Но мы запаниковали, ведь у Нургули вскоре стала подниматься температура выше 38 градусов, — сообщила Гульнара.

После уговоров врачи всё же сделали УЗИ, но обследование ничего не выявило. Самочувствие пациентки продолжало ухудшаться.

— В итоге вмешалась заведующая. Она сделала прокол и увидела настоящий ужас: из живота потёк ужасно пахнущий гной. Срочно провели операцию. Она длилась час, 21 августа. В результате кровавая рана вместо живота. Теперь у молодой мамочки вместо наслаждения первыми днями её малышки перевязки, мучительная боль и больничные стены, — поделилась сестра потерпевшей.

Члены семьи на основании анализов и здорового состояния ребёнка полагают, что инфекцию занесли медики во время кесарева. Семья хочет добиться справедливого наказания для виновных.