В Астрахани трёхлетняя девочка выпала из окна многоэтажки

Ребёнок находится в коме. Правоохранители начали проверку по факту произошедшего.

Следователи Ахтубинского отдела управления СКР по Астраханской области начали проверку по факту выпадения трёхлетней девочки из окна квартиры на третьем этаже. Как установили правоохранители, ребёнок облокотился на москитную сетку и выпал.

— На момент падения мать ребёнка вышла на улицу выбросить мусор, отец находился в соседней комнате. Стоит отметить, мебель в комнате была расположена таким образом, что ребёнок без труда забрался на подоконник, — подчеркнули в СК.

Девочка находится в коме, её состояние медики оценивают как крайне тяжёлое. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.